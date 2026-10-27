Sermaye piyasası soruşturmasında sıcak gelişme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasası soruşturmasında şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle, 2 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle, Elif Değerli ile Elif Özüş adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.