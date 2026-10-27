Mekke Anlaşması için gözler artık Genel Kurul’da: Sözde milliyetçi İP de komisyonda ‘hayır’ dedi
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Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilirken, milliyetçilik konusunda mangalda kül bırakmayan İyi Parti’nin, DEM ve YP ile birlikte “Hayır” oyu vermesi dikkat çekti.
Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler ve CHP anlaşmanın kabulü yönünde oy kullanırken, CHP’den kopanların Özgür Özel liderliğinde kurduğu Yeni Parti, İYİ Parti ve DEM Parti Mekke Anlaşması aleyhinde oy verdi.
KOMİSYONDA HANGİ PARTİ NE OY VERDİ?
Milliyetçilik konusunda mangalda kül bırakmayan İYİ Parti’nin Mekke Anlaşması’na Yeni Parti ve DEM Parti ile birlikte “Hayır” oyu vermesi oldukça manidar bulunurken, anlaşmanın 3 Kasım’da başlayacak TBMM Genel Kurul çalışmalarında oylanarak yasalaşması bekleniyor.
TBMM Dışişleri Komisyonu Oylama Tablosu:
|
Parti
|
Oylama Tercihi
|
Duruş / İttifak Durumu
|
AK Parti & MHP (Cumhur İttifakı)
|
EVET
|
Anlaşmanın kabulü yönünde oy kullandı.
|
CHP
|
EVET
|
Anlaşmanın kabulü yönünde oy kullandı.
|
İYİ Parti
|
HAYIR
|
DEM ve YP ile hareket ederek reddetti.
|
Yeni Parti (YP)
|
HAYIR
|
Anlaşma aleyhinde oy kullandı.
|
DEM Parti
|
HAYIR
|
Anlaşma aleyhinde oy kullandı.
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