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Gündem Mekke Anlaşması için gözler artık Genel Kurul’da: Sözde milliyetçi İP de komisyonda ‘hayır’ dedi
Gündem

Mekke Anlaşması için gözler artık Genel Kurul’da: Sözde milliyetçi İP de komisyonda ‘hayır’ dedi

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Mekke Anlaşması için gözler artık Genel Kurul’da: Sözde milliyetçi İP de komisyonda ‘hayır’ dedi

Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilirken, milliyetçilik konusunda mangalda kül bırakmayan İyi Parti’nin, DEM ve YP ile birlikte “Hayır” oyu vermesi dikkat çekti.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler ve CHP anlaşmanın kabulü yönünde oy kullanırken, CHP’den kopanların Özgür Özel liderliğinde kurduğu Yeni Parti, İYİ Parti ve DEM Parti Mekke Anlaşması aleyhinde oy verdi.

KOMİSYONDA HANGİ PARTİ NE OY VERDİ?

Milliyetçilik konusunda mangalda kül bırakmayan İYİ Parti’nin Mekke Anlaşması’na Yeni Parti ve DEM Parti ile birlikte “Hayır” oyu vermesi oldukça manidar bulunurken, anlaşmanın 3 Kasım’da başlayacak TBMM Genel Kurul çalışmalarında oylanarak yasalaşması bekleniyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Oylama Tablosu:

Parti

Oylama Tercihi

Duruş / İttifak Durumu

AK Parti & MHP (Cumhur İttifakı)

EVET

Anlaşmanın kabulü yönünde oy kullandı.

CHP

EVET

Anlaşmanın kabulü yönünde oy kullandı.

İYİ Parti

HAYIR

DEM ve YP ile hareket ederek reddetti.

Yeni Parti (YP)

HAYIR

Anlaşma aleyhinde oy kullandı.

DEM Parti

HAYIR

Anlaşma aleyhinde oy kullandı.

 

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Yorumlar

Mustafa

Bizim minikler YRP, Yeni yol,SP nasıl oy kullandı

Dede

İyi parti solun yan kuruluşu. Zaten anketlerde soldan oy alıyor. Bunu bildiği için onlara oynuyor.
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