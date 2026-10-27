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Spor Yenilgiyi hazmedemedi: Fenerbahçeli futbolcu polise saldırdı!
Spor

Yenilgiyi hazmedemedi: Fenerbahçeli futbolcu polise saldırdı!

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Yebilgiye çok sinirlenen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde görev yapan bir polisin üstüne yürüdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Yebilgiye çok sinirlenen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde görev yapan bir polisin üstüne yürüdü

POLİS EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Karşılaşmanın bitimiyle yükselen tansiyonu düşürmek ve olayları yatıştırmak üzere sahada görev yapan Spor Şube Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri oyunculara müdahalede bulundu.

MERT HAKAN YANDAŞ TARTIŞMA YAŞADI

Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle ittiği, diğer bir polis memuruyla da hararetli bir şekilde tartışma yaşadığı görüldü. Derbi sonrası yaşanan arbede ve gergin anlar güçlükle kontrol altına alındı.

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Yorumlar

ata

futbol hasta, belediyeler hasta, insanlar hasta...

kel hasan

polis ve jandarma başımızın tacı el kalkmaz
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