Yenilgiye şimdiden kılıf uyduruyorlar! 6’lı masayı Erdoğan korusu sardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylığı üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin olarak, “Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza laf söylüyorlar; Türkiye, 2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemine geçti. Kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır" açıklamasını yaptı. Altılı masanın kurmayları Erdoğan’ın ‘kronometre sıfırlandı' sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın açıklamasını Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’ya değerlendiren 6’lı masa kurmayları, Erdoğan’a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “2017’de OHAL döneminde referandum yaptılar, kendilerinin aklı neredeydi? Biz hiçbir şeyi sıfırlamadık. Yeni bir anayasa da yapmadık.” dedi.

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, “Kişinin kendi arsuzuna göre ‘kilometre sıfırlandı’ gibi hukuka uymayan, sadece kendi isteğini ve iradesini yansıtan yaklaşımlarla Türkiye yönetilemez. İyi Parti bu hukuksuzluğa geçit vermeyecektir” görüşünü savundu.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “İki yılı aşkın süredir Erdoğan’ın aday olamayacağını söylüyoruz. “Kilometre sıfırlamak” için 101. maddede değişiklik yaparken oraya geçici madde hükmü konulması gerekiyordu.” değerlendirmesini yaptı.

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, “Erdoğan yeniden aday olamaz. O sistem, bu sistem, şu sistem hiç fark etmez. Kanun aynı; 5+2 diyor, bunu getiren kendileri.” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Anayasa 101. madde açık. Sayın Erdoğan’ın aklı neredeydi, demek ki aklı anayasada değilmiş, okumamış. 3. kez aday olamazsın, olman mümkün değil.“ düşüncesini dile getirdi.

Diğer yandan konuyla ilgili yakın zamana kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın adaylığını asal tartışma konusu yapmayacağız" derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Erdoğan'ı sandıkla göndereceğiz" beyanatı veriyordu.

Görünen o ki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen daha adaylarını bile açıklamaktan aciz altılı masa bırakın adaylık konusunu şimdiden alacakları seçim yenilgisini kendi tabanlarına açıklamak için en iyi bildikleri şey olan yalan algılarla "Erdoğan aday olamaz" yaygarası kopararak hep bir ağızdan "hukuksuz seçim yaptılar" gibi kılıflar uydurma çabasına giriştiler.