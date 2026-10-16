CHP'de 48 ihraç! Partinin ağır topları da kapının önüne kondu
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Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka gibi isimlerin de bulunduğu 48 kişi CHP'den ihraç edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen isimlere yönelik incelemelerini tamamladı. Buna göre 48 parti üyesi hakkında ihraç kararı verildi.
İhraç edilen isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve akademisyenler yer aldı. İhraç listesinde Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan gibi isimler dikkat çekti.
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, sevk edilenler arasında bulunan eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına karar verildi.
CHP'DE KİMLER İHRAÇ EDİLDİ?
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen 48 isim şunlar oldu:
Ali Abbas Ertürk
Asiye Ergül
Aylin Nazlıaka
Bahattin Bahadır Erdem
Barış Övgün
Bedirhan Berk Doğru
Berk Kılıç
Burcu Mazıcıoğlu
Canan Taşer
Cansel Çiftçi
Ecevit Keleş
Elif Leyla Gümüş
Emine Uçak Erdoğan
Güldem Atabay
Hikmet Erbilgin
İlhan Cihaner
Kerim Rota
Kübra Gökdemir
Mahir Yüksel
Melisa Uğraş
Meryem Gül Çiftçi Binici
Nazan Güneysu
Ozan Işık
Önder Kurnaz
Polat Şaroğlu
Selin Sayek Böke
Sercan Çığgın
Serkan Özcan
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Tolga Sağ
Turgay Özcan
Uğurcan İrak
Uygar Parçal
Yalçın Karatepe
Zeliha Aksaz Şahbaz
Tuğçe Hilal Özkan
Yankı Bağcıoğlu
Baran Seyhan
Emre Kartaloğlu
Emre Yılmaz
Pınar Uzun Okakın
Oya Ünlü Kızıl
Deniz Çakır
Remzi Kazmaz
Oğuzhan Cenan
Aysemin Gülmez
Mesut Kırşanlı
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