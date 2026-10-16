CHP'de 48 ihraç! Partinin ağır topları da kapının önüne kondu

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen isimlere yönelik incelemelerini tamamladı. Buna göre 48 parti üyesi hakkında ihraç kararı verildi.

İhraç edilen isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve akademisyenler yer aldı. İhraç listesinde Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan gibi isimler dikkat çekti.

Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, sevk edilenler arasında bulunan eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına karar verildi.

CHP'DE KİMLER İHRAÇ EDİLDİ?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen 48 isim şunlar oldu:

Ali Abbas Ertürk

Asiye Ergül

Aylin Nazlıaka

Bahattin Bahadır Erdem

Barış Övgün

Bedirhan Berk Doğru

Berk Kılıç

Burcu Mazıcıoğlu

Canan Taşer

Cansel Çiftçi

Ecevit Keleş

Elif Leyla Gümüş

Emine Uçak Erdoğan

Güldem Atabay

Hikmet Erbilgin

İlhan Cihaner

Kerim Rota

Kübra Gökdemir

Mahir Yüksel

Melisa Uğraş

Meryem Gül Çiftçi Binici

Nazan Güneysu

Ozan Işık

Önder Kurnaz

Polat Şaroğlu

Selin Sayek Böke

Sercan Çığgın

Serkan Özcan

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Tolga Sağ

Turgay Özcan

Uğurcan İrak

Uygar Parçal

Yalçın Karatepe

Zeliha Aksaz Şahbaz

Tuğçe Hilal Özkan

Yankı Bağcıoğlu

Baran Seyhan

Emre Kartaloğlu

Emre Yılmaz

Pınar Uzun Okakın

Oya Ünlü Kızıl

Deniz Çakır

Remzi Kazmaz

Oğuzhan Cenan

Aysemin Gülmez

Mesut Kırşanlı