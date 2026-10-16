Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Aliyev’in eski damadı bakın kimmiş

Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında uygulanan başörtüsü yasakları kamuoyunda geniş çaplı tepki toplamaya devam ederken, toplumsal huzursuzluk ve tartışmalar bu kez Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ailesini gündeme taşıdı. Sosyal medya platformlarında çığ gibi büyüyen eleştirilerde, dini özgürlükler ve devlet politikaları arasındaki tezatlıklar sorgulanmaya başlandı. Tepkilerin merkez üssüne ise Cumhurbaşkanı Aliyev'in büyük kızı Leyla Aliyeva ile 2006-2015 yılları arasında evli kalan, Rusya'nın tanınmış iş insanı ve müzisyeni Emin Ağalarov yerleşti.

DAMADI YAHUDİ Mİ?

Dijital platformlarda viral hale gelen yorumlarda kullanıcılar, Azerbaycan’ın resmi dini kimliği ile Aliyev ailesinin özel hayatı arasındaki çelişkilere dikkat çekti. Kamuoyunda, “Aliyev Müslüman bir lider ise, o zaman kızı Leyla Aliyeva'nın Yahudi kökenli bir aileden gelen Emin Ağalarov ile evlenmesine neden müsaade edildi?” şeklinde sert sorular yöneltildi.

ANNESİ YAHUDİ AMA “MÜSLÜMAN’IM” DEDİ

Tartışmaların odağındaki eski damat Emin Ağalarov ise kökeni ve inancına dair geçmişte yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi.

Baba tarafından Müslüman bir Azerbaycanlı, anne tarafından ise Yahudi bir aileden gelen Ağalarov, geleneksel Musevi hukukuna göre Yahudi sayılmasına rağmen kendisini her zaman "Müslüman" olarak tanımladığını belirtmişti.

Ağalarov’un kendisini Müslüman olarak nitelendiren bu beyanları ve Aliyev ailesiyle olan evliliğinin yıllar önce sona ermiş olması, milyonlarca insanı tatmin etmedi.