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Gündem İsimler değişiyor, kirli zihniyet devam ediyor! Halk TV'deki Sapkınlık Trafiğinde Yeni Perde!
Gündem

İsimler değişiyor, kirli zihniyet devam ediyor! Halk TV'deki Sapkınlık Trafiğinde Yeni Perde!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli ve manevi değerleri hedef alan yayın anlayışıyla bilinen Halk TV’de 2023 yılında ekrana gelen sapkınlık propagandası yeniden gündeme taşındı. O dönem ekrana çıkarılan şahsın "Z kuşağındaki LGBT'li çocuklar çok seviniyordur" şeklindeki ifadelerinin ardından RTÜK jet hızıyla devreye girmiş ve kanala hak ettiği cezayı kesmişti. Ancak kesilen cezalara rağmen ekranlarını sapkınlık propagandasına kapatmayan kanal, söz konusu şahsa yüzlerce program boyunca imkân tanımaya devam etmişti.

Milletin değerlerini hiçe sayarak yüzlerce yayın boyunca ahlaksızlığın tellallığını yapan malum şahıs ile kanal yönetimi arasında bir süre sonra "sen-ben" kavgası patlak verdi. Rant ve nüfuz paylaşımı yüzünden çıkan iç çekişmelerin ardından söz konusu şahıs Halk TV ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Cezalara ve yaşanan krizlere rağmen ahlaksızlığın merkezi haline gelen kanalda, maskeler bir bir düşmeye başladı.

İsimler Değişiyor, Kirli Zihniyet Devam Ediyor!

Firari patron Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmalarda; belediye ihalelerine fesat karıştırma, milyonlarca liralık rüşvet ve MASAK raporlarına yansıyan 30 milyar lirayı aşkın şaibeli para trafiği tescillendi. Yurt dışına kaçan Mahiroğlu’nun şirketlerine ve ahlaksızlık yuvası haline gelen kanala TMSF tarafından kayyım atanarak yayın dizginlendi.

Sapkınlık propagandasından beslenen, toplumsal yapımızı dinamitlemeye çalışan ve finansmanını şaibeli ilişkilerle sağlayan bu yayın anlayışı, isimler değişse de aynı kirli misyonu sürdürmeye kalkıştı. Devletin hukuki yaptırımları ve millî iradenin kararlı duruşu sayesinde, ahlaksızlığın ve rüşvetin çarkları birer birer deşifre edilerek bizzat durduruluyor.

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