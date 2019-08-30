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Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Çocuklarınız Haçlı'ya değil Hilal'e hizmet etsinler

Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini ve örgütün yarısından fazlasını Kürt çocuklarının oluşturduğunu belirten Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, yeniakit.com.tr aracılığıyla Kürt halkına çağrıda bulundu. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için mücadele veren Hacire Akar’ı hatırlatan İlhaner, “Bir Kürt olarak, Kürt halkına ve çocuğu PKK’da olan Kürt analara çağrıda bulunuyorum. Çocuklarınız Kürtler için değil, ABD, İsrail emelleri için savaşıyor. Çocuklarınıza çağrı yapın. ABD ve İsrail’i bırakıp, Kürtlerin devleti olan Türkiye’ye teslim olsunlar.” çağrısında bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:38
Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Çocuklarınız Haçlı'ya değil Hilal'e hizmet etsinler

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt Siyasetçi Galip İlhaner’den Kürt halkına dikkat çeken bir çağrı geldi.

“Kürtler bedel ödüyorlar”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden Cemil Bayık’ın kurduğu ittifakla başkan seçildiğine dikkat çeken Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, “CHP’nin PKK ile ittifak yaptığı bir yerde Kürtler bedel ödüyorlar.” şeklinde konuştu.

“Çocuklarınız Haçlı’ya değil, Hilal’e hizmet etsinler”

HDP’nin ve PKK’nın bu ülkeye zarardan başka hiçbir faydasının olmadığını, yıllarca Kürtlerin kanını akıtmaya doymadığını hatırlatan Galip İlhaner, şunları söyledi:

“Bir Kürt olarak, Kürt halkına ve çocuğu PKK’da olan Kürt analara çağrıda bulunuyorum. Çocuklarınız Kürtler için değil, ABD, İsrail emelleri için savaşıyor. Çocuklarınıza çağrı yapın. ABD ve İsrail’i bırakıp, Kürtlerin devleti olan Türkiye’ye teslim olsunlar. PKK’yı bırakıp gelsinler. ABD, İsrail askeri olmasınlar. TSK’da kendi devletlerinin askeri olsunlar. Haç(lıy)’a değil, Hilal’e hizmet etsinler.” 

“PKK’yı, HDP’yi çocuklarınızı bırakmak zorunda bırakın”

Oğlunu PKK’dan kurtaran Hacire Akar’ın dik duruşunun Kürt halkına örnek olması gerektiğini belirten Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hacire Akar ana, oğlunu PKK’nın elinden aldı. Haydi bütün Kürt anneler, çocukları PKK’nın dağ kadrosunda olanlar, sizler de çocuğunuzu HDP’den, PKK’dan isteyin. Sizler de Cumartesi Anneleri gibi eylem yapın! PKK'yı, HDP’yi, çocuklarınızı bırakmak zorunda bırakın.”

“HDP yöneticileri çocuklarını PKK’ya göndermek yerine özel okullarda okutuyor”

Çocuklarını PKK’ya kaptıran acılı bütün Kürt anaların Hacire Akar’ı örnek almaları gerektiğini ısrarla vurgulayan Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“PKK, Hacire Akar ananın çocuğuna: ‘Dağa kaçmadım, Ailem zorla evlendirmek istediği için evden çıktım’ dedirtmişti. Çocuğu şimdilik serbest bırakmışlar gibi görünüyor. Analar mücadele etmeli ve çocuklarını HDP (PKK)’dan istemelidir. Bugüne kadar, çocuğunu PKK'ya gönderen bir Kürt ana henüz tespit edilmemiştir. Kürtlerin içinde, çocuğunu PKK'ya gönüllü gönderecek kişi sayısı birkaç kişiyi geçmez. Her Kürt, çocuğunu kendi ordusu olan TSK'ya asker olarak gönderir. PKK'da olanlar; kandırılanlar ve kaçırılanlardan oluşur. HDP yöneticileri de çocuklarını PKK’ya göndermek yerine özel okullarda okuturlar. Ama, başkalarının çocuklarını kandırıp PKK’ya gönderirler.”

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:38
  1. İstanbul
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