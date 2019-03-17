Yeni Zelandalı Hristiyan terörist, Breivik'ten onay mı aldı?

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki aşırı sağcı terör eylemini gerçekleştiren Brenton Tarrant’ın ‘Büyük Yer Değişimi’ başlıklı manifestosunda dünyadaki radikal aşırı sağcı gruplarla haberleştirdiğini söylemesi ve Türkiye’nin de içinde olduğu birçok Avrupa ülkesi ile Pakistan ve Kuzey Kore’yi ziyaret ettiğinin ortaya çıkması dünya genelinde istihbarat kurumlarını harekete geçirdi.

Breivik'in avukatı iddiayı reddetti

Manifestoya göre Tarrant, Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren Anders Breivik’ten saldırı konusunda ‘onay’ aldı. Aşırı sağcı teröristin ‘saldırı onayı’ ifadesi Breivik’in dünya genelinde aşırı sağcı gruplara yönelik bir ‘emir-komuta’ zinciri olup olmadığı konusunda şüpheye neden oldu. Konu hakkında Norveç basınına konuşan Breivik’in avukatı Oystein Storrvik, müvekkilinin dış dünya ile çok sınırlı bir iletişiminin olduğunu ve böyle bir haberleşmenin mümkün olmadığını savundu.

Osmanlı Devleti'nin savaşlarını inceledi

17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarih aralıklarında Türkiye’yi iki kez ziyaret ettiği ortaya çıkan Tarrant’ın, Aralık 2016’da Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna-Hersek gibi Balkan ülkelerine seyahat ettiği belirlendi. 9-15 Kasım 2018 tarihlerinde Bulgaristan’da olduğu tespit edilen Tarrant, burada Osmanlı güçleriyle Hıristiyan güçlerinin karşı karşıya geldiği savaşlara ilişkin yerleri ziyaret etmiş. Tarrant’ın buradan Romanya’ya, ardından da Macaristan’a geçtiği belirtiliyor. Aşırı sağcı terörist, yazdığı manifestoda Hıristiyan-Batı kültürünün en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlı İmparatorluğu’nu gördüğünü yazmıştı.

Aşırı sağcılarla temas

Yeni Zelanda basını, Tarrant’ın Portekiz, İspanya ve Fransa’nın da olduğu bir Avrupa turu daha gerçekleştirdiğini yazdı. İngiliz gizli servisi MI5 ise Tarrant’ın İngiltere’deki aşırı sağcı gruplarla temasa geçip geçmediği konusunun araştırıldığını duyurdu. Manifestosunda Tarrant, İngiltere’de 2017’de Müslümanlara yönelik saldırı düzenleyen Darren Osborne’dan ilham aldığını söylemişti.

Bitcoin zengini mi?

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Grafton kasabasında yetişen Tarrant’ın babasının temizlik görevlisi, annesinin İngilizce öğretmeni olduğu, kendisinin de kişisel antrenör olarak çalıştığı açıklandı. Babasının ölümünden sonra kendisine kalan mirasla bitcoin alış satışı sayesinde kazandığı paralarla seyahat eden Tarrant’ın, Kuzey Kore ve Pakistan’a sırt çantasıyla yaptığı geziler sırasında köklü bir değişiklik geçirdiğine inanılıyor.

Olayla ilgili bir şüpheli serbest

Öte yandan, Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, dün yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini bildirdi. Önceki gün ölü sayısı 49 olarak açıklanmıştı. Bush, 36 yaralının hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Katliamda hayatını kaybeden kurbanların kimliklerinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti. Saldırıyla ilişkili gözaltındaki 2 şüpheliden kadın olanının serbest bırakıldığını da duyuran Bush, erkek şüphelinin gözaltında kalmaya devam ettiğini duyurdu. Öte yandan, saldırıda doğrudan yer almayan bir diğer erkek şüphelinin ise pazartesi günü mahkemeye çıkacağı bildirildi. Bush, “Şu anda sadece bir kişi (Brenton Tarrant) saldırıyla suçlanıyor” dedi. Bush tüm görüntülere rağmen teröristi "şüpheli" olarak nitelemesi de dikkat çekti.

Türkiye, teröristin geçmişini...

Hürriyet'in haberine göre, Yeni Zelanda’da katliam yapan Brenton Tarrant’ın geçmişi Türkiye’de de mercek altına alındı. Türkiye’yi hedef alan sözlerinin ardından Tarrant ile ilgili inceleme başlatan Türk makamları yaptıkları ilk tespitlerde teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’dan Türkiye’ye giriş-çıkış yaptığını belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2016 yılındaki kayıtları incelemeye aldı.

Tarrant, iki defa Türkiye’ye girdi ve 45 gün kaldı. Türk yetkililer havalimanının 2016 yılına ait kamera arşivlerini çıkardı. Tarrant’ın uçaktan inişinden havalimanından çıkışına kadar tüm kayıtlar inceleniyor. Güvenlik birimleri, teröristin havalimanından itibaren izini sürerek, karşılayan olup olmadığını belirlemeye, kaldığı yerleri tespit etmeye çalışıyor. Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı’ndaki MOBESE kayıtları da inceleme altında. Teröristin İstanbul dışına çıkmış olma ihtimaline karşı yurtiçi uçuş kayıtları ve otobüs terminallerindeki kayıtlar da araştırılıyor.

Tarrant’ın aynı yıl Sırbistan ve Karadağ’a gittiği de belirlendi. Türk güvenlik birimleri, saldırganın Balkanlar’da aşırı sağ gruplarla olası bağlantısını da araştırıyor. Tarrant’ın Türkiye, Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri ziyaretleriyle ilgili ulaşılacak ipuçlarının gerekirse tüm bu ülkelerin istiharat ve güvenlik birimlerince ortaklaşa kurulacak bir masada değerlendirilebileceği de ifade edildi.