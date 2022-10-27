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Dünya Yeni Zelanda'da başbakanın ofisine saldıran kadın gözaltına alındı
Dünya

Yeni Zelanda'da başbakanın ofisine saldıran kadın gözaltına alındı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldırı düzenleyen bir kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:32:00 -
Yeni Zelanda'da başbakanın ofisine saldıran kadın gözaltına alındı

Guardian'ın internet sitesinde yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde 57 yaşındaki kadın, Ardern'in Antarktika ziyareti sırasında Auckland kentindeki ofisine saldırdı.

İsmini belirtmek istemeyen görgü tanığı, kadının, Başbakanlık Ofisi'nin kapısı üzerinde delik açıp içeriye bir şey fırlattığını ve binadan duman çıktığını ifade etti.

Binadan duman çıkması üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyet yetkilileri, kısa süre sonra kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberde de saldırgan kadının yürüdüğü güzergahtaki Başbakanlık Ofisi'nin yakınında büyük bir bıçağa rastlandığı bildirildi.

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