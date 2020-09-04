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Dünya Yeni Zelanda’da aylar sonra koronavirüsten ilk ölüm
Dünya

Yeni Zelanda’da aylar sonra koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüs salgınını kontrol altına alarak yeni vaka sayısını sıfıra indiren Yeni Zelanda’dan 3 ay sonra üzen haber geldi. Koronavirüs tedavisi gören 50 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:58:00 -
Yeni Zelanda’da aylar sonra koronavirüsten ilk ölüm

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına alan ilk ülke Yeni Zelanda’da 3 ayı aşkın bir sürenin ardından virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden şahsın, hastanede tedavi gören 50 yaşındaki bir adam olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda’da koronavirüs nedeniyle en son ölüm 24 Mayıs tarihinde yaşanmıştı.

Yeni Zelanda hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele ile takdir toplamıştı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, haziran ayında koronavirüs salgınının ülkede tamamen bittiğini açıklamıştı.

102 gün boyunca ülke için yeni tip koronavirüs vakası görünmeyen Yeni Zelanda’da, geçtiğimiz günlerde yeni vakalar tespit edilmişti. Hızlıca alarm durumuna geçen ülkede kısıtlamalar tekrar başlamıştı.

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