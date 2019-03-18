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Yeni Zelanda teröristi 3 yıl önce İsrail'i ziyaret etmiş!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırarak 50 Müslümanı şehit eden hristiyan terörist Brenton Tarrant'ın 3 yıl önce terör devleti İsrail'i ziyaret ettiği ortaya çıktı.

18 Mart 2019 Pazartesi 08:30
Yeni Zelanda teröristi 3 yıl önce İsrail'i ziyaret etmiş!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye İslamofobik terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İsrail'i ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail 13 özel televizyon kanalının yayınladığı habere göre, Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren Tarrant, Avustralya pasaportuyla 25 Ekim 2016'da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı.

İsrail'de 9 gün kaldı

Havalimanından girişte aldığı üç aylık vizeyle İsrail'de 9 gün kaldığı belirtilen Tarrant'ın, buraya Türkiye'den geldiği ifade edildi. Bu ziyarette, Avustralyalı teröriste ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği kaydedildi. Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:34
  1. Yeni Zelanda
  2. Christchurch kenti
  3. İslamofobik terör
  4. Brenton Tarrant

YORUM YAZ

  • ihsanihsan7 dk önce
    işte bağlantıları çıkıyor demekki katilk ıislam düşmanı ısrailde gazı aldı bu hain
  • kivokivo28 dk önce
    adamın suratını niye buzluyorsunuz?
  • orak çekiçorak çekiç58 dk önce
    işidi kuran irade müslüman hristiyan savaşı çıkarmak için hristiyanişidini kuruyor

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