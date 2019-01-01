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Yeni yıl faciası! Alkolün dozunu kaçıran magandalar evleri ateşe verdi

Avrupa ülkesi Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında çıkan olaylar çıktı. Alkolün dozunu kaçıranlar arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

01 Ocak 2019 Salı 15:00
Yeni yıl faciası! Alkolün dozunu kaçıran magandalar evleri ateşe verdi

Hollanda'nın Enschede ve Friesland kentlerinde yılbaşı kutlamaları sırasında olaylar çıktı. Araba tekerlerinin ateşe verilmesi ve hava fişeklerin alevlerinin sıçraması nedeniyle bir ev yandı.

Ülke genelinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracın ateşe verilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alkolün dozunu kaçıranlar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rotterdam kentinde ise aralarında 15 yaşında bir gencin de bulunduğu 8 kişi havai fişekler nedeniyle hafif yaralandı. Ülkede yeni yıl kutlamalarının maddi bilançosu ağır oldu.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:00
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