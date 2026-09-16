Yeni vahşet için gün sayıyorlar! Katil Katz'dan Gazze'ye topyekün katliam tehdidi

Ateşkese rağmen bomba yağdırmayı sürdüren siyonist terör devleti İsrail, Gazze’deki 2 milyon masum insanı topyekün yok etmeye hazırlanıyor! İşgalci Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik kapmasında katliam başlatıp "işi bitirmek" ve Filistinlileri vatanlarından sürmek için emri beklediklerini küstahça ilan etti. Soykırımı bir adım öteye taşıyarak insanlık tarihinin en büyük tehcirine hazırlanan kanlı rejim, masumların kanı üzerinden alçakça pazarlıklar yapmaya devam ediyor!

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, kapsamlı saldırılara işaret ederek Gazze Şeridi'nde "işi bitirmeye" ve Filistinlileri sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi

Eli kanlı terör devleti İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıları yeniden başlatmalarının ve bölgedeki yaklaşık 2 milyon Filistinliyi sürgün etme planını hayata geçirmelerinin "an meselesi" olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen hedef aldıkları Gazze Şeridi'ne yeniden kapsamlı saldırı ve Filistinlileri sürgün etme tehdidinde bulundu.

"Bunun (Hamas'ın kendiliğinden silah bırakmasının), gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullanan Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırı talimatı verilir verilmez "işi bitirmeye" ve böylece Filistinlileri sürgün planını uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Bebek katili Katz ayrıca, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılar sebebiyle Gazze Şeridi’nin nüfusunun halihazırda yüzde 70 azaldığını öne sürdü.

Katil Katz, bu ay başında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlileri deniz ve kara yoluyla Gazze'den sürgün etmeye hazır olduğunu, ancak iki milyon kişinin nereye gideceğini tartışmakta olan ABD'yi beklediklerini söylemişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise "insanların istekleri dışında Gazze'den sürülmesine" yönelik herhangi bir planı reddetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi de yaralandı.

1 YILDIR ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.