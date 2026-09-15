İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İslam ahlakına ve asırlardır süregelen ibadet adabına aykırı görüntülere geçit vermeyen din görevlisi takdir topladı. İzmir’de helallik alma ve ibadet mekanını usulsüz bir uygulamaya çevirmeye kalkanlara karşı dik bir duruş sergilendi.
Cenaze namazında kadın ve erkeğin karışık saf tutma ısrarı üzerine taviz vermeyen cami imamı, dinin ve sünnetin emirlerini çiğnetmeyerek namazı kıldırmadı.
Hakiki ibadet adabını hiçe sayan bu uygunsuz duruma müdahale eden imamın sergilediği kararlı tutum, mukaddesatına ve dini değerlerine sahip çıkan tüm vatandaşların takdirini kazandı.
Gündem
Laikçiler mi haklı, AK Parti'nin Milli Eğitim Bakanı mı? Kuriş ve Kuytul’a zor sorular! Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz
Gündem
Fransa’dan laiklik, İtalya’dan ceza kanunu, Yunan’dan felsefe… Türk’ün kurtuluşu böyle olur mu?