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Sosyal Medya İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!
Sosyal Medya

İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!

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İslam ahlakına ve asırlardır süregelen ibadet adabına aykırı görüntülere geçit vermeyen din görevlisi takdir topladı. İzmir’de helallik alma ve ibadet mekanını usulsüz bir uygulamaya çevirmeye kalkanlara karşı dik bir duruş sergilendi.

Cenaze namazında kadın ve erkeğin karışık saf tutma ısrarı üzerine taviz vermeyen cami imamı, dinin ve sünnetin emirlerini çiğnetmeyerek namazı kıldırmadı.

Hakiki ibadet adabını hiçe sayan bu uygunsuz duruma müdahale eden imamın sergilediği kararlı tutum, mukaddesatına ve dini değerlerine sahip çıkan tüm vatandaşların takdirini kazandı.

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