Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011'de ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın tanık olarak ifadeleri alındı. Gelişmenin ardından, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'in yıllar önce "Kurtlar Vadisi" hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Genç, yaklaşık 8 yıl önce katıldığı bir programda Kurtlar Vadisi ve Ezel dizilerin yapımcılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

SIRALARINI BEKLİYORLAR

Genç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Kurtlar Vadisi ve Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerine yargılanacaklar. Sırasını bekliyor. Kurtlar Vadisi'nin tüm yönetmenleri ve senaristleri de mahkum edilecektir. Ben ölürüm, ölmem ama mahkum edilecektir. Türk devletine en büyük ihaneti bunlar yaptı."