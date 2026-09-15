Şeytani planı ortaya çıkınca yakarak öldürdüğü kocasını suçladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mazlum Ç.'nin (32) yangında kendisini bilerek yaralayan eşi tutuklandı. D.Ç’nin yangından bir gün önce benzin istasyonundan benzin aldığı, eşini mutfağa kilitleyip benzin dökerek yaktığı, kendisini de bilerek yaralayarak şeytani plana yangın süsü verdiği ortaya çıkmıştı. Cani eş bu kez ifadesinde yangını kocasının çıkardığını iddia etti.
İstiklal Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta çıkan ev yangınında Mazlum Ç. hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralı kurtulmuştu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden Mazlum Ç.’nin mutfağa kilitlendiği ve yangının benzin dökülerek başlatıldığı tespit edilmişti. Yangında yaralı kurtulan kadının ise olaydan bir gün önce benzin istasyonuna giderek aracının yolda kaldığını söylediği ve benzin aldığı ortaya çıkmıştı. Şeytani planı ortaya çıkan D.Ç, tedavisinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen D.Ç. tutuklandı.
KOCASINI SUÇLADI
Kadının ifadesinde, kocasının kendisini sürekli kıskandığını, zaman zaman intihar etmek istediğini, olay günü kocası tarafından zorla akaryakıt istasyonuna gönderildiği için benzin aldığını söylediği öğrenildi.
Suçsuz olduğunu belirten D.Ç, kocasının kendisini mutfağa kilitleyip yaktığını öne sürdü.