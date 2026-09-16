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Doğa
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Doğada nadir görülüyor: Akdeniz'de başlayan tehlikeli yolculuk!

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Doğada nadir görülüyor: Akdeniz'de başlayan tehlikeli yolculuk!

Antalya'da bulunan doğa harikası Düden Şelalesi'ne gelen turist botları, suyun denizle buluştuğu noktaya kadar yaklaşarak adrenalin dolu anlar yaşanmasına neden oluyor.

#1
Foto - Doğada nadir görülüyor: Akdeniz'de başlayan tehlikeli yolculuk!

Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi, falezlerden Akdeniz'e dökülen suyuyla kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Şelaleyi denizden görmek isteyen turistler, tekne ve bot turlarıyla bölgeyi ziyaret ediyor.

#2
Foto - Doğada nadir görülüyor: Akdeniz'de başlayan tehlikeli yolculuk!

Şelalenin denize döküldüğü noktaya yaklaşan tekneler, suyun oluşturduğu yoğun serpinti ve köpüklü akıntıyla karşılaşıyor. Turistleri taşıyan botlardan bazıları, şelalenin hemen önündeki hareketli sularda ilerlerken görüntülendi. Botta bulunan turistlerin, üzerlerine ulaşan su serpintisiyle ıslandığı görüldü.

#3
Foto - Doğada nadir görülüyor: Akdeniz'de başlayan tehlikeli yolculuk!

ŞELALE NOKTASINDA TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER Şelalenin döküldüğü noktaya yakın mesafede ilerleyen diğer botlar da suyun etkisinin yoğun hissedildiği bölgede görüntülendi.

#4
Foto - Doğada nadir görülüyor: Akdeniz'de başlayan tehlikeli yolculuk!

Turistlerin can yelekleriyle bulunduğu botlardan biri, şelalenin önündeki köpüklü suda ilerlerken, kayalıkların arasından dökülen suyun oluşturduğu serpinti botun çevresini kapladı. Turistler bir yandan adrenalin yaşarken, bir yandan da bölgede tehlikeli görüntüler oluştu.

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