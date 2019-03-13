0553 313 94 23

Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini kopyalayarak paylaşımlar yapan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabı, bir paylaşımda bulunarak "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Şimdilik sizlere veda ediyoruz." ifadelerini kullandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:30
Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan liderliğinde kurulacağı iddia edilen Yeni Bir Parti, "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeni Bir Parti'nin Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sloganı da 'kopya' çıktı

"Sizlere veda ediyoruz''

"Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetinizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz."

Erdoğan'ın sözlerini kopyalamışlardı

Yeni Bir Parti'nin paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini kullanmıştı. 

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Korkaklar zafer anıtı dikemez" sözünden alıntı yapan Yeni Bir Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Korkaklar tarih yazamazlar!" ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:30
  1. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  2. eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  3. eski Bakan Ali Babacan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar arası satranç turnuvası heyecanı yaşanıyor
    1. Okullar arası satranç turnuvası..
    2. Tekrarlayan baş ağrısına dikkat
    3. Liselilerden örnek davranış
    4. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan için..
    5. Dülgeroğlu : "Portakal bahçelerini..
    6. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    7. 19 bin 19 fidanla ’100. Yıl Kurtuluş..
    8. Havacılık dünyasında Boeing depremi
    9. Kadıköy Kozyatağı’nda Bayar Caddesi..
    10. İnönü’de imar sorunu çözülüyor
    11. Terör kurbanlarına duygu dolu anma
    12. Ankesörlü telefon operasyonu zanlısı 3..
    13. "Soros Arnavutluk'u sömürüyor"
    14. Norwegian Air'den Boeing'e "B737..
    15. KATSO’da ücretsiz dış ticaret ve..
    16. İzmir’de göçük alanında arama kurtarma..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail..
    18. Tarihi caminin restorasyonu bitti
    19. Mahzuni Şerif’i anlatan oyun Kartal’da..
    20. Samsun’da 5 inşaattan hırsızlık..
    21. Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde..
    22. AB ile dört yıl sonra ilk temas
    23. Düğün masrafları için hırsızlık yapan..
    24. Metruk ev korkutuyor
    25. Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı
    26. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek..
    27. Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde..
    28. Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede
    29. Polatlı Emniyeti’nden ’Güvenlik..
    30. Türkiye’nin Marmaray demiryolu hattı,..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!