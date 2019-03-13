Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan liderliğinde kurulacağı iddia edilen Yeni Bir Parti, "Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yeni Bir Parti'nin Twitter hesabında şu ifadelere yer verildi:

Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sloganı da 'kopya' çıktı

"Sizlere veda ediyoruz''

"Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetinizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz."

Erdoğan'ın sözlerini kopyalamışlardı

Yeni Bir Parti'nin paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Korkaklar zafer anıtı dikemez" sözünden alıntı yapan Yeni Bir Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Korkaklar tarih yazamazlar!" ifadelerini kullanmıştı.