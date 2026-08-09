Yeni Parti, yolsuzluğa, rüşvete, fuhşa bulaşanların toplanma merkezi oldu! Sülale boyu yolsuzluk

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye’de hakkında ilk defa “zincirleme şekilde rüşvet almak” suçlamasıyla fezleke hazırlanan Özgür Özel’in genel başkanlığını üstlendiği Yeni Parti, sülale boyu yağma suçuna karışanların toplanma merkezi oldu. Kurduğu suç örgütü ile İstanbul’u yağmalayan ve geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden 91 milletvekiline gönderdiği mektupta kendisini YP’nin cumhurbaşkanı adayı ilan eden Ekrem İmamoğlu dâhil partide görevli çok sayıda ismin bir ve ikinci dereceden akrabası hakkında benzer suçlardan adli işlem yapıldı.

AİLE ÜYELERİ SORUŞTURMALARIN İÇİNDE

Tutuklu olduğu Silivri’de 2400 yıl hapis cezasıyla yargılanan İmamoğlu’nun kayınbiraderleri Cevat Kaya, Nisan 2025’te İBB yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınırken, kardeşi Ali Kaya da ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Öte yandan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan Antalya ve Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarına kadar çok sayıda CHP/YP’linin yakın akrabaları yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alındı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında “zincirleme rüşvet almak” suçlamasıyla fezleke hazırlanırken, yeğeni Ahmet Can Ağbaba “nüfuz ticareti” suçlamasıyla, ağabeyi Hür Ağbaba ise İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alındı. Ağbaba’nın danışmanı ve şoförünün isimleri de para trafiği ve ihale iddialarında geçiyor.

CHP’li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yolsuzluk operasyonunda eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürel ve kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile birlikte gözaltına alındı. Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanırken Böcek’in gelini Zuhal Böcek ise yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

BÜLENT TEZCAN VE AİLESİ TAM KADRO GÖREVDE!

Son olarak, yıllardır CHP’deki konumunu kullanarak Kuşadası’na adeta kâbus gibi çökerek ilçenin kaynaklarını sömürdüğü öne sürülen Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Av. Umut Yaşar’ın, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın dünkü operasyonunda gözaltı listesine alındı. Ancak, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in avukatı olan Tezcan’ın kızı ve damadının, Kuşadası Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan müteahhit Ferdi Zenginoğlu’nun ifadesinin ardından Londra’ya gittikleri ortaya çıktı. Öte yandan kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; Bülent Tezcan’ın küçük kızı Öykü Tezcan Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde çalışıyor. Tezcan’ın büyük kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Avukat Umut Yaşar, Kuşadası Belediyesi’nin hukuki süreçlerini vekâlet alarak takip ediyor. Bülent Tezcan’ın yeğeni Gökhan Tezcan, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ofis personeli. Yine Bülent Tezcan’ın yeğeni Bahar Tezcan Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa’da puantaj sorumlusu. Tezcan’ın avukat eşi Süheyla Demir Tezcan Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda çalışıyor.

“GÜYA BİZE DERS VERENLER KENDİLERİ SINIFTA KALDILAR”

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş; “Eskiden CHP ve şimdi onun yeni türevi olan Yeni Parti, bize hep nepotizmden, kadrolaşmaktan bahsediyordu. İşte yakınların, akrabaların kayrılmasından, bunların kamuda istihdam edilmesinden ve bunun doğru olmadığından bahsediyordu. Oysa biz buna çok hassasiyet gösteriyoruz. Ben üç dönemdir milletvekiliyim. Benim hiçbir birinci, ikinci, üçüncü dereceden yakınım Uşak Belediyesi’nde çalışmamaktadır. Bundan önce üç dönem belediye bizdeydi. Ve ben de üç dönemdir milletvekiliyim. Diğer taraftan hiçbir akrabam yönetici pozisyonunda değil. Bizim gösterdiğimiz hassasiyete rağmen bunlar hep bize iftira atıyorlardı. Kendileri yerel yönetimlerde iktidara geldiğinde ise hep şikâyet ettikleri nepotizmi sonuna kadar kullandıklarını görüyoruz. Yani işte Bülent Tezcan olsun, Veli Ağbaba olsun, sürekli belediyelerde kadrolaştıklarını görüyoruz. Veya kadrolaşmasalar bile, yakınlarının illegal olarak, resmi bir görevi varmış gibi kamu ihalelerini yönettiklerini görüyoruz.

Güya bize ders verenlerin kendilerinin sınıfta kaldıklarını görüyoruz. Bunların bir de Türkiye’nin tüm yönetimini ele geçirdiklerini düşünün ne liyakat kalır ne ehliyet kalır ne de hak hukuk kalır. Daha önceki dönemlerde işte Mehmet Moğultay döneminde yapılanların aynısını yaparlar. Biz gerçekten de kamuda alımlardan mülakatı son derece azalttık. Mülakat yapsak bile yine de ehliyet liyakati ön planda tutuyoruz ve diğer taraftan mesela Sağlık Bakanlığı’nın alımlarının tamamı ya KPSS direkt KPSS puanıyla veya noter huzurunda kurayla alınıyor. Gençlik Spor Bakanlığı benzer şekilde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı benzer şekilde ve kurumlarımızın çoğu bu şekilde personel almakta. Polis alımlarında da yine aynı şekilde KPSS puanıyla sözlüye çağrılıyorsunuz, orada sporu geçiyorsunuz ve en sonunda mülakata tabi tutuluyorsunuz. Her birinin ayrı bir puan sistemi var. Yani sadece mülakatla alınan bir yer değil. Dolayısıyla da bunlar haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorlar ama kendilerine gelince uygulamıyorlar. Gerçekten de belediyelerin düzenini bozdular. Mesela Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım seçilir seçilmez halasının kızı röntgen teknisyeniydi, kamudan emekli olmuştu, onu Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atadı ve gördüğünüz gibi hemen bir yakınını müdür yaptı. Bunlar bu işleri son derece normal karşılıyorlar ama bizde benzer bir şey olsa o zaman eleştiriyorlar ve şikâyette bulunuyorlar. Hak, adalet, hukukun, herkese eşit uygulanması gerekir. Bilindiği gibi yerel yönetimlerde bu usulsüzlükleri, yolsuzlukları, gayrimeşru ilişkileri başlatan CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir (İBB). İBB’yi diğer CHP’li, sonradan YP’li olan belediyeler de örnek aldılar ve hepsi aynı yolsuzlukları yapmışlar. Ve özellikle de imarlarda, imar yolsuzluklarında yaptıklarının birbirlerinin kopyası olduğunu görüyorsunuz. Bu gibi kadrolaşmalar, yolsuzluklar ve usulsüzlükler seçmene ihanet olduğu gibi ülkeye de yazıktır” dedi.