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Gündem Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "Daltonlar" suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Daltonlar" suç örgütü adına eylem yapmak üzere kente geldikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

6 şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın 31 Temmuz 2026 günü saat 03.25 sıralarında örgüt adına kente gelen iki kişinin yakalanmasıyla başladığı belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen toplam 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcılığımızın talimatlarına istinaden Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 31.07.2026 günü saat 03.25 sıralarında 'Daltonlar' suç örgütü adına ilimize eylem yapmaya gelen 2 şahsın yakalanması olayıyla ilgili olarak, olaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklanmıştır."

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirirken, benzer eylemlerin önlenmesine yönelik güvenlik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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