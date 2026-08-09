Kirazları topladılar, en üst dallara dokunmadılar! O meyvelerin sahibi bakın kimler

Bayburt merkeze bağlı Kitre köyünde kiraz hasadı imece usulüyle sürüyor. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki köyde kiraz toplama çalışmaları imece havasında yapılıyor. Vatandaşlar olgunlaşan kirazları toplarken, ulaşılması zor olan üst dallardaki meyveleri koparmadan bırakıyor. Köy sakinleri, bu kirazların kargaların payı olduğunu belirtiyor.

Yüksek rakımı ve karasal iklimiyle öne çıkan Bayburt’ta kiraz ağaçları, uzun ve soğuk geçen kışın ardından ilkbaharda çiçek açıyor. Yaz aylarında gündüz sıcak, gece serin geçen hava şartları meyvenin yavaş olgunlaşmasını sağlarken, düşük nem oranı kirazda çatlama ve hastalık riskini azaltıyor. Bu nedenle Kitre köyünde yetişen kirazlar sert dokusu, belirgin aroması ve yüksek şeker oranıyla dikkat çekiyor.

Köydeki kiraz ağaçları ticari amaçla değil, yaz aylarında tüketim için dikildi. Vatandaşlar, yıllar önce diktikleri ağaçlardan her yıl düzenli olarak mahsul aldıklarını ve özel bir bakım yapmadan kiraz topladıklarını ifade etti.

C vitamini, potasyum ve antioksidan bileşenleri bakımından zengin olan kiraz, yüksek su ve lif içeriği sayesinde yaz aylarında en çok tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Yüksek rakımda yetişen kirazlar ise daha yoğun aroma kazanıyor.