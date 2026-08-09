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Ekonomi
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Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

ÇAYKUR, kuru çay ürünlerinde yeni fiyat tarifesini yürürlüğe aldı. Güncellenen fiyatların kısa süre içinde tüketiciye yansıması bekleniyor.

#1
Foto - Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

ÇAYKUR fiyatları güncelledi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2026 yılı yaş çay sezonu öncesinde kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

#2
Foto - Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

Yapılan düzenlemeyle birlikte tüm kuru çay ürünlerinde ortalama yüzde 10 oranında fiyat artışı uygulanırken, güncellenen fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere iletildi.

#3
Foto - Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

Zamlı tarifeler yürürlüğe girdi Yeni fiyatlar 8 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, sektör temsilcileri zamlı ürünlerin kısa süre içinde market raflarına da yansıyacağını belirtti.

#4
Foto - Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

ÇAYKUR'un bir önceki fiyat güncellemesi ise Eylül 2025'te yapılmış, o dönemde kuru çay fiyatları yüzde 7,5 artırılmıştı.

#5
Foto - Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

Tüm ürünleri kapsıyor Yapılan zam, ÇAYKUR'un satışını gerçekleştirdiği tüm kuru çay ürünlerini kapsıyor.

#6
Foto - Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

Örnek fiyatlara göre 500 gramlık Altınbaş siyah çayın fiyatı yaklaşık 168,5 TL'den 190,5 TL'ye yükseldi.

#7
Foto - Tiryakilere kötü haber: İşte güncellenen fiyatlar!

Üreticiler yeni sezona hazırlanıyor Öte yandan çay üreticileri de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İlk sürgün öncesinde çay bahçelerinde bakım ve kontrol çalışmaları devam ederken, üreticiler 2026 yaş çay sezonunun verimli geçmesini bekliyor.

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