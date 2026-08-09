ABD’den Hürmüz Boğazı için kritik açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı ile ilgili bilgilere yer verildi. Açıklamada, 8 Ağustos itibarıyla Hürmüz Boğazı’nda 53 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin devre dışı bırakıldığı ve diğer 2'sine de el konulduğu belirtilerek, “ABD ordusu, insani yardım amacıyla 30'dan fazla geminin abluka bölgesinden geçmesine izin verdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İran'a yönelik ablukada görevli ‘USS Abraham Lincoln (CVN 72)’ uçak gemisindeki bakımın, İran'a abluka uygulamak için geminin taarruz grubu unsurlarının göreve hazır durumda kalmasını sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedilerek, bu kapsamda geminin güvertesinde ‘F/A-18E Super Hornet’ uçaklarında bakım çalışmalarının yürütüldüğü aktarıldı.