Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazze ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik tepkiler sürerken Endonezya'da dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Bir kişinin girdiği işletmelerde tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı motifli kağıtlar yerleştirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırılarına yönelik protestolara bir yenisi Endonezya'da eklendi.
Filistin'e yönelik toplumsal desteğin güçlü olduğu ülkede gerçekleştirilen sıra dışı protestonun görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu
Görüntülerde bir kişinin çeşitli işletmelerdeki tuvaletlere girdiği ve tuvalet kağıtlarının bulunduğu bölümlere İsrail bayrağı motifli kağıtlar yerleştirdiği görülüyor.
Eylemci, bu yöntemle İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarına karşı tepkisini ortaya koydu.
İsrail'e sıra dışı protesto
Dünyanın farklı ülkelerinde İsrail'e yönelik protestolar gösteriler, boykot çağrıları ve çeşitli sivil eylemlerle devam ederken Endonezya'daki bu protesto, kullanılan yöntem nedeniyle dikkat çekti.
İsrail bayrağının tuvalet kağıdı yerine konulduğunu gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.
Endonezya'da Filistin'e güçlü destek
Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da Filistin'e destek amacıyla daha önce de geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti.
Son görüntüler ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı oluşan toplumsal tepkinin sıra dışı bir yansıması olarak gündeme geldi.
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