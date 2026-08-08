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Aktüel Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu
Aktüel

Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Gazze ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik tepkiler sürerken Endonezya'da dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Bir kişinin girdiği işletmelerde tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı motifli kağıtlar yerleştirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırılarına yönelik protestolara bir yenisi Endonezya'da eklendi.

Filistin'e yönelik toplumsal desteğin güçlü olduğu ülkede gerçekleştirilen sıra dışı protestonun görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu

Görüntülerde bir kişinin çeşitli işletmelerdeki tuvaletlere girdiği ve tuvalet kağıtlarının bulunduğu bölümlere İsrail bayrağı motifli kağıtlar yerleştirdiği görülüyor.

Eylemci, bu yöntemle İsrail'in Gazze ve bölgedeki saldırılarına karşı tepkisini ortaya koydu.

İsrail'e sıra dışı protesto

Dünyanın farklı ülkelerinde İsrail'e yönelik protestolar gösteriler, boykot çağrıları ve çeşitli sivil eylemlerle devam ederken Endonezya'daki bu protesto, kullanılan yöntem nedeniyle dikkat çekti.

İsrail bayrağının tuvalet kağıdı yerine konulduğunu gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

Endonezya'da Filistin'e güçlü destek

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da Filistin'e destek amacıyla daha önce de geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti.

Son görüntüler ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı oluşan toplumsal tepkinin sıra dışı bir yansıması olarak gündeme geldi.

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Yorumlar

vatandaş

çok yanlış, müslümana yakışmayan hareket, ayette ''Allah’tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin; sonra onlar da bilmeden, taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri rablerinedir. Artık O, ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir.'' Yani sön onların bayrağına söver hakaret edersen onlarda senin bayrağına söver hakaret eder. İslam aleminde çok rastlanan bir durum, israil abd bayrakları yakma kukladan liderlerini yakma üzerinde zıplama, çok cahilce ve karşılında karşı tarafı kin ve nefrete sürekler, zülümlerine zülüm katar.

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

ZALİMİN BAYRAĞI TARİHİN KANALİZASYONUNDA! Endonezya’dan gelen bu görüntüler, ezberlenmiş protesto kalıplarını yıkan ve direnişi sanatla, zekayla harmanlayan muazzam bir halk iradesini temsil ediyor. Tanklara karşı sapanlarla direnen çocukların kutsal mücadelesine, Endonezya halkı da kendi sınırları içinde ürettiği bu dahiyane hiciv sapanıyla omuz veriyor. İsrail ürünlerini sadece raflarda bırakmakla yetinmeyen, tepkisini insan fizolojisinin en kaçınılmaz anına entegre eden bu zeka, Endonezya insanının kıvrak zekasının ve esaret tanımaz ruhunun en büyük kanıtıdır. Diğer ülkeler "Acaba ne yapsak, nasıl tepki versek?" diye diplomatik kaygılarla kıvranırken, Endonezyalı aktivistler zalimin kibirli bayrağını en kirli işlerin temizliğine memur ederek tarihe geçecek bir ironiye imza atmışlar. Sifonu çekildiğinde akıp giden o kağıtlar gibi, tarihin çöplüğüne ve kanalizasyonuna karışacak olan zulmün provasını bugünden başlatan bu asil halk, mazlumların yüreğine su serperken, zalimlerin de prestijini o tuvalet kabinlerine hapsetmeyi başarmıştır. Helal olsun bu ince zekaya, helal olsun bu dik duruşlu büyük millete!
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