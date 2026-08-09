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Joe Biden’ın hastalığında yeni gelişme! Kanser vücuduna yayıldı

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AA Giriş Tarihi:

Joe Biden’ın hastalığında yeni gelişme! Kanser vücuduna yayıldı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının kanserinin yayıldığını, kemiklerine metastaz yaptığını duyurdu.

#1
Foto - Joe Biden’ın hastalığında yeni gelişme! Kanser vücuduna yayıldı

Hunter Biden, BBC'ye verdiği mülakatta, "agresif prostat kanseri" teşhisi konulan eski Başkan Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

#2
Foto - Joe Biden’ın hastalığında yeni gelişme! Kanser vücuduna yayıldı

Kanserle mücadeleyi "izlemesi zor" şeklinde nitelendiren Hunter Biden, babası Joe Biden'ın kanserinin yayıldığını, kemiklerine ve başka bölgelere metastaz yaptığını belirtti.

#3
Foto - Joe Biden’ın hastalığında yeni gelişme! Kanser vücuduna yayıldı

Biden'ın ofisinden Mayıs 2025'te yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

#4
Foto - Joe Biden’ın hastalığında yeni gelişme! Kanser vücuduna yayıldı

Sözcüsü, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı'nın prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığını belirtmişti.

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