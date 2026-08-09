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Meteoroloji saat verdi: İstanbul’a sağanak yağış ve sert rüzgar geliyor

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Meteoroloji saat verdi: İstanbul’a sağanak yağış ve sert rüzgar geliyor

Hafta boyunca devam eden kavurucu sıcaklıklar yerini serinletici yağışlara bırakıyor. Megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, beş il için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

#1
Foto - Meteoroloji saat verdi: İstanbul’a sağanak yağış ve sert rüzgar geliyor

İstanbul'da bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji saat verdi: İstanbul’a sağanak yağış ve sert rüzgar geliyor

5 İLE UYARI GELDİ, DİKKAT! Yağışların özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceği bu nedenle de dikkatli olunması isteniyor. Sıcaklıklarınsa yurdun güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteoroloji saat verdi: İstanbul’a sağanak yağış ve sert rüzgar geliyor

İSTANBUL'A PAZAR SÜRPRİZİ Megakentte bugün hava sıcaklığının 30-32 derece aralığında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kentte bugün gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. İstanbul'un yanı sıra Trakya ve Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağış görülecek. Sağanak yalnızca pazar günü etkili olacak.

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Foto - Meteoroloji saat verdi: İstanbul’a sağanak yağış ve sert rüzgar geliyor

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece Çanakkale: Parçalı bulutlu, 35 derece Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 38 derece İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece Adana: Az bulutlu ve açık, 37 derece Antalya: Az bulutlu ve açık, 33 derece Ankara: Parçalı bulutlu, 34 derece Eskişehir: Parçalı bulutlu, 32 derece Bolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece Düzce: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece Rize: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece. Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39 derece Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40 derece

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