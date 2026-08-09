Meteoroloji saat verdi: İstanbul’a sağanak yağış ve sert rüzgar geliyor

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece Çanakkale: Parçalı bulutlu, 35 derece Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 38 derece İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece Adana: Az bulutlu ve açık, 37 derece Antalya: Az bulutlu ve açık, 33 derece Ankara: Parçalı bulutlu, 34 derece Eskişehir: Parçalı bulutlu, 32 derece Bolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece Düzce: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece Rize: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece. Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39 derece Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40 derece