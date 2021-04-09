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Spor Yeni Malatyaspor'un başkan adayı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Spor

Yeni Malatyaspor'un başkan adayı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayan Şevket Salik, koronavirüse yenik düştü. Salik, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 14:35:00 -
Yeni Malatyaspor'un başkan adayı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan 52 yaşındaki iş insanı Şevket Salik, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Yoğun bakımdaydı

Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik, burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

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