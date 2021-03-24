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Spor Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı
Spor

Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle verilen arada kampa girdiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Junior Fernandes ve Leo Duarte takımdan ayrı çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 20:53:00 -
Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle verilen arada kampa girdiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 3 paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Junior Fernandes ve Leo Duarte takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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