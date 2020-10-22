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Spor Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu
Spor

Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:36:58 -
Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Adem Büyük ve Issam Chebake'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili son durumu paylaştı.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Adem Büyük ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Adem Büyük'ün yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda uyluk arkasında biceps femoris adelesinde grade 1 strain (Adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Ayaz, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Issam Chebake'nin muayene ve tetkikleri sonucunda kasık bölgesinde adale zorlanması tespit edildiğini, futbolcunun tahmini 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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