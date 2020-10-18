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Spor Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu
Spor

Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:08:10 -
Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Adem Büyük, Youssuf Ndayishimiye ve Jody Lukoki'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili son durumu paylaştı.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Adem Büyük ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Adem'in Konyaspor maçı öncesi sağ uyluk arka adalesinde bir zorlanma meydana gelmiş, maçta riske edilmemiştir. Kesin durumu yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacak." ifadesini kullandı.

Ayaz, ülkelerinin milli takımlarında sakatlanan futbolcular Youssuf Ndayishimiye ve Jody Lukoki ile ilgili ise "Oyuncularımız Youssouf ve Lukoki ülkelerinin milli takımında sakatlanmıştı. Youssouf'un sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilmiştir. Lukoki'nin ise sağ kasığında adale zorlanması tespit edilmiştir. Youssouf ve Lukoki'nin tedavileri devam ediyor. En kısa sürede takıma dahil etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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