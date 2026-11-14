Havacılıkta yeni adım! Yerli elektrikli yolcu uçağı ilk pilotlu uçuşunu yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, iki pilot ve bir uçuş mühendisiyle ilk pilotlu deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.
Çin’in geliştirdiği elektrikli yolcu uçağı CE-25A, ilk kez pilotlarla havalandı. Xinhua'nın haberine göre, iki pilot ve bir uçuş mühendisini taşıyan uçak, Şandong eyaletinin Bincou ilinde deneme uçuşu yaptı.
Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), deneme uçuşunda uçağın normal şekilde çalıştığını ve tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını bildirdi.
COMAC'ın, Çinli batarya üreticisi CATL, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve diğer proje ortaklarıyla geliştirdiği CE-25A, Çin'in ilk yerli üretim elektrikli yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor.
Şehirler arası uçuşlar için tasarlanan özel yolcu jeti tipi uçak, maksimum 10 ton kalkış ağırlığıyla 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip.
Saatte 300 kilometre hızla 2400 metre irtifada seyredebilen uçak 400 kilometre menzilde uçuş yapabiliyor.
CE-25A'nın ilk pilotsuz deneme uçuşu 2 Şubat'ta yapılmış, daha sonra 19 insansız otonom uçuş gerçekleştirilmişti.
Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" kabul etmişti.
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