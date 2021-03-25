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Spor Yeni Malatyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Açıklama geldi
Spor

Yeni Malatyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Açıklama geldi

Süper Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'dan önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:56:00 -
Yeni Malatyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Açıklama geldi

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 31. haftası öncesi göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, dirençli ve sonuna kadar mücadele eden bir takım oluşturmak istediğini söyledi.

Sarı-siyahlı ekibin Antalya kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Buz, ligin 31. haftasında Gaziantep ile yaptıkları maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydetti.

Söz konusu karşılaşmada kalelerinde ilk golü görmelerinin ardından mücadele ederek beraberliği yakaladıklarını belirten Buz, daha sonra skorda yeniden geriye düşmelerine rağmen beraberliği elde ettiklerini hatırlattı.

Müsabakada Teenage Hadebe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldıklarını anımsatan Buz, şöyle devam etti:

"Müsabakayı kazanabilirdik veya kaybedebilirdik, öyle de bir durumdu. Gaziantep iyi bir takım, o puanın bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Eksiklerimizi gidermek için Antalya'ya geldik. Çalışmalarımızı yaparak eksikliklerimizi giderdikten sonra yolumuza devam etmek ve gereken puanları almak istiyoruz."

Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Jospin Nshimirimana, Issam Chebake ve Karim Hafez'in milli takım kamplarında bulunduğu için Antalya'da olmadıklarını dile getiren Buz, "Ligde 11 müsabakamız var. Bu müsabakaları kazanmak isteyeceğiz. Dirençli ve sonuna kadar savaşan bir Yeni Malatyaspor istiyoruz." ifadelerini kullandı

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Yorumlar

İnsallah Merkez Bankasi Baskanoni buldu

Sayin kavcioglu Merkez Bankasinin basina gelince ilk once kur saldirilari sonra abd nin siyonist derecelendirme kuruluslarinin saldirilari sayin kavcioglunun en iyi secim oldugunun bir gostergesi olsa gerek bir yandanda onceki Merkez Bankasi baskanlarinin kuresel faiz lobisinin istegi dogrultusunda boyun egdiginin bir kanitii olsa gerek hacli siyinist kafir yogun saldiriyorsa Allah CC izniyle insallah Merkez Bankasi ve Cumhurbaskanimiz istedigi gibi faiz lobisine karsi duracak gercek baskanini buldu
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