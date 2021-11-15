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Spor Yeni Malatyaspor’da Giresunspor hazırlıkları
Spor

Yeni Malatyaspor’da Giresunspor hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:18:00 -
Yeni Malatyaspor’da Giresunspor hazırlıkları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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