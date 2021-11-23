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Spor Yeni Malatyaspor’da, Galatasaray maçı hazırlıkları
Spor

Yeni Malatyaspor’da, Galatasaray maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 14:43:00 -
Yeni Malatyaspor’da, Galatasaray maçı hazırlıkları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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