Yeni Malatyaspor Wallace’yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, yeni sezonda transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Stoper arayışına giren Yeni Malatyaspor, Lazio'nun stoperi Wallace’ye göz dikmişti.

Yeni Malatyaspor, transfer döneminde adı bir çok kulüp ile anılan son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen Lazio'nun stoperi Wallace'ı transfer ettiğini duyurdu.

Lazio'nun 1994 doğumlu stoperi Wallace Yeni Malatyaspor için hazırlık yapıyor.

İtalya Süper Kupası kazanmıştı

Geçen sezon kiralık olarak Braga forması giyen stoper Lazio ile üç sezonda bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Wallace, Serie A'da 54 maça çıkarken 1 gol attı.

Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından transfer duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor,asil formamızla başarılar diliyoruz"