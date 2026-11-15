Belli oldu Okan Buruk'un hamlesi: Frikikler Batrakov'un: Teknik heyetin kararı
Galatasaray'ın ele avuca sığmayan Rus yıldızı için radikal bir karar alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın ele avuca sığmayan Rus yıldızı için radikal bir karar alındı.
Galatasaray'da milli ara sonrasında önemli bir değişim yaşanacak. Rus yıldız bundan sonra ceza alanı çevresinde kazanılan serbest vuruşlarda da topun başına geçecek.
Galatasaray'ın bu sezon yaptığı transferler arasında 1 numara kesinlikle Aleksey Batrakov... Rus futbolcu, kısa süre içinde tribünlerin sevgilisi haline geldi. Son dönemde de attığı gollerle iyice ön plana çıktı. 21 yaşındaki 10 numarayı, milli ara sonrasında yeni bir görev bekleyecek.
Teknik Direktör Okan Buruk'un bundan sonra ceza alanı çevresinde kazanılan serbest vuruşlarda ona sorumluluk vereceği öğrenildi. Rusya Milli Takımı'nın resmi hesabından 1.73 boyundaki futbolcunun uzaktan çektiği şutlar paylaşılıyor. Aslında serbest vuruşlar, Batrakov'un zaten uzmanlık alanıydı.
Genç futbolcu, eski takımı Lokomotiv Moskova'da da bu konuda 1 numaralı seçimdi... Batrakov'u duran toplarda ekstra tehlikeli hale getiren şey sadece vuruş kalitesi değil... Rus oyuncu aynı zamanda "adrese teslim" ortalar da gönderebiliyor. Ve bu durum, rakipler açısından işleri daha da zorlaştırıyor. Çünkü topun başına geçtiğinde şutu mu yoksa pası mı tercih edeceği bilinmiyor.
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