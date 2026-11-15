Belli oldu Okan Buruk'un hamlesi: Frikikler Batrakov'un: Teknik heyetin kararı

Genç futbolcu, eski takımı Lokomotiv Moskova'da da bu konuda 1 numaralı seçimdi... Batrakov'u duran toplarda ekstra tehlikeli hale getiren şey sadece vuruş kalitesi değil... Rus oyuncu aynı zamanda "adrese teslim" ortalar da gönderebiliyor. Ve bu durum, rakipler açısından işleri daha da zorlaştırıyor. Çünkü topun başına geçtiğinde şutu mu yoksa pası mı tercih edeceği bilinmiyor.