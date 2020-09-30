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Spor Yeni Malatyaspor, Lazio'dan Brezilyalı futbolcu Wallace'ı transfer etti
Spor

Yeni Malatyaspor, Lazio'dan Brezilyalı futbolcu Wallace'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:48:31 -
Yeni Malatyaspor, Lazio'dan Brezilyalı futbolcu Wallace'ı transfer etti

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Wallace'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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