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Spor Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:53:44 -
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



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