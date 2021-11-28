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Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız
Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Aytaç Kara'yı istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:04:00 - 2021-11-28 18:31:03
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız

Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, karşılaşma öncesi transfer açıklamasında bulundu.

"Aytaç'ı istiyoruz"

Radyospor'a konuşan Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz" dedi.

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, sarı-kırmızılı formayla sadece 7 maçta görev alabildi.

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