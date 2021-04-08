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Spor Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Spor

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Lig’de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe, düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Yeni Malatya’ya konuk olacak. İki takımında mutlak 3 puana ihtiyaç duyduğu söz konusu karşılaşmada kıran kırana bir mücadele olması bekleniyor. Peki, Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Yeni Malatya Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:37:00 -
Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci karşılaşmasına çıkacak olan sarı lacivertli ekip, zirve yarışından düşmemek için 3 puan almayı hedefliyor. Yeni Malatya’ya konuk olacak Fenerbahçe, Beşiktaş ile puan farkını 2’ye düşürmek istiyor. Peki, Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Yeni Malatya Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Lig’in 18. sırasında yer alan Yeni Malatya’nın ise 32 puanı bulunuyor. Düşme potasında bulunan Yeni Malatya, söz konusu karşılaşmadan puan almadan çıkmak istemiyor.

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı 8 Nisan tarihinde yani bugün oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatya Stadyumu’nda yapılacak olan karşılaşmanın yardımcı hakemleri, Hakan Yemişken ve İlker Takpak olacak.

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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