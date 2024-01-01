Yeni eğitim ve taarruz uçağı IAR 99 SM fabrikadan çıktı!

Gelişmeyi Rumen savunma sanayii sayfası Dacian Draco duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığı, Silahlanma Genel Müdürlüğü aracılığıyla 10 adet IAR 99 SM uçağının modernizasyonuna ilişkin KDV hariç 16.5 milyon dolar değerindeki sözleşmeyi, Avioane Craiova SA ile 14 Ağustos 2020 tarihinde imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından sonra son uçağın 48 ay içerisinde Romanya Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanmıştı. Fakat çeşitli nedenlerden gecikmelerin yaşanmasından dolayı teslimat programı sekteye uğradı.

Modernize edilen ilk IAR 99 SM uçağının testlerine ise 22 Aralık 2023 günü itibarıyla Romanya’nın Craiova şehrinde başlandı.

Romanya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, IAR 99 uçaklarının IAR 99 SM (Standard Modernized) varyantı ile modernizasyonunun temel amacının Romanya Hava Kuvvetleri’nde F-16 Fighting Falcon uçaklarında uçmaya geçiş için pilotların ileri eğitiminde gerekli eğitim uçaklarının oluşturulması olduğunu açıkladı.

2024 yılında tamamlanması bekleniyor!

Rumen Hava Kuvvetleri yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Güçlendirme programı aynı zamanda yakın hava desteği ve düşük hızlı hava hedeflerine karşı müdahale kabiliyetini sürdürmeyi amaçlamaktadır.” ifadeleri yer aldı.10 uçağı kapsayan programın 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. Romanya’da şu anda 1adet IAR 99SM, 9 adet IAR 99 ve 9 adet IAR 99 Şoim bulunuyor. Modernizasyonla birlikte Romanya Hava Kuvvetleri envanterinde 10 adet IAR-99SM ve 9 adet IAR-99 Şoim olacak.

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1990’ların sonunda Romanya’nın 110’dan fazla MiG-21 savaş uçaklarını LanceR varyantına modernize ettiği programda Elbit Systems rol almıştı. Yine bu modernizasyonda da Rumen yerli üreticilerinden birisi olan Avioane Craiova ve İsrail merkezli Elbit Systems ortaklık kurmuştur.

Soğuk Savaş’ın sonlarına doğru geliştirilen ve üretilmeye başlanan IAR 99 Șoim, yakın hava desteği ve keşif görevlerini yerine getirebilen gelişmiş bir eğitim ve hafif saldırı uçağıdır. IAR 99, Romanya Hava Kuvvetleri’nin jet eğitim uçağı olarak Aero L-29 Delfin ve Aero L-39 Albatros’un yerini almıştır.