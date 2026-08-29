Motosiklet otomobille çarpıştı! İki genç ölümden böyle döndü
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak otomobilin üzerine düşen iki genç, kazayı yara almadan atlattı. Saniyeler içinde yaşananlar kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otogar istikametinde ilerleyen motosiklet ile sokaktan caddeye geçiş yapan otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu motosikletten savruldu. İki genç, kazaya karışan otomobilin üzerine düşerken motosiklet ise devrildi.
KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR
İlk bakışta ağır sonuçları olabileceği düşünülen kazada büyük bir şans yaşandı. Otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü ile yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.
KORKU DOLU ANLAR KASK KAMERASINDA
Kazanın meydana geldiği anlar motosiklette bulunan kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletin otomobille çarpışması ve iki gencin çarpmanın etkisiyle havaya savrularak aracın üzerine düşmesi yer aldı.