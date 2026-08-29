  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahlaksız Manifest’e bir şok daha! Menajer Akış tutuklandı Aziz İhsan Aktaş’tan çarpıcı açıklama! Rüşvet çarkını anlatınca suikasta maruz kaldım Ak Parti’li eski vekilden Arınç’a Süleymancılar tepkisi: Yine tarihin yanlış tarafındasın! Bu ahtapotla da mı bağın var? Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi! Suriyeli zehir taciri ‘yuh artık’ dedirtti! Protez bacakta 830 gram zehir Bakan Çiftçi, 56 komutana yeni rütbelerini taktı! Terörü gündemimizden çıkarmakta kararlıyız Kaynak mı kesildi ibanoğlu! Fondaş İsmail Saymaz Halk TV’den ayrıldı Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı! Kuralar çekildi! Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Yerel Motosiklet otomobille çarpıştı! İki genç ölümden böyle döndü
Yerel

Motosiklet otomobille çarpıştı! İki genç ölümden böyle döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak otomobilin üzerine düşen iki genç, kazayı yara almadan atlattı. Saniyeler içinde yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otogar istikametinde ilerleyen motosiklet ile sokaktan caddeye geçiş yapan otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu motosikletten savruldu. İki genç, kazaya karışan otomobilin üzerine düşerken motosiklet ise devrildi.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR

İlk bakışta ağır sonuçları olabileceği düşünülen kazada büyük bir şans yaşandı. Otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü ile yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.

KORKU DOLU ANLAR KASK KAMERASINDA

Kazanın meydana geldiği anlar motosiklette bulunan kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletin otomobille çarpışması ve iki gencin çarpmanın etkisiyle havaya savrularak aracın üzerine düşmesi yer aldı.

Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı
Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

Gündem

Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var
İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var

Gündem

İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var

İstanbul'da askeri araç ile polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı
İstanbul'da askeri araç ile polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı

Gündem

İstanbul'da askeri araç ile polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23