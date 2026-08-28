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Gündem Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma
Gündem

Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma

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Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ahlaksızlığa geçit vermedi. Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fidan Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Atalay daha sonra gözaltına alındı.

 

Lağım çukurundan daha pislik hale gelen sosyal medyanın rezillikleri bitmek bilmiyor.

Daha önce özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen "Fidan Hoca" kullanıcı adlı şahsın paylaşımlarına tepki yağdı.

Paylaşımlarda öğretmen-öğrenci ve okul kurgulu ahlaksız fotoğraflar ve yazılar yer aldı.

 

Başsavcılık ahlaksızlığa geçit vermedi

Skandalla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

Savcılık, Fidan Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Atalay gözaltına alındı.

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