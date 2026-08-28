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Spor Rafael Leao Galatasaray'ı seçti! Yarın Türkiye'de
Spor

Rafael Leao Galatasaray'ı seçti! Yarın Türkiye'de

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Rafael Leao Galatasaray'ı seçti! Yarın Türkiye'de

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Rafael Leao'da mutlu sona ulaştı. Portekizli yıldız, Aston Villa'nın yerine sarı-kırmızılıları tercih etti. İşte transferin tüm detayları…

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Rafael Leao'da flaş gelişmeler yaşandı.

İtalya basınından Di Marzio'nun haberine göre; Leao, Galatasaray’ı seçti. Transferin, AC Milan’a 40 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında gerçekleşeceği belirtiliyor.

ROMANO: SON AŞAMADA

Fabrizio Romano'nun haberinde ise "Rafa Leao artık gerçekten Galatasaray’a bir adım uzaklıkta. Leao’nun bu dakikalarda transfere yeşil ışık yakmasının ardından operasyon son aşamalara geldi. Transferin tamamlanması için son onay bekleniyor. Ardından seyahat ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

ASTON VİLLA'YI İSTEMEDİ

Plettenberg'in haberinde ise Rafael Leao’nun, her şey planlandığı gibi giderse yarın İstanbul’a olmasının beklendiği bilgisi yer aldı.

Daniele Longo ise Rafael Leao'nun Aston Villa yerine Galatasaray'ı tercih ettiği vurgulandı.

Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

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