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Gündem Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma
Gündem

Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma

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Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

 

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Basına konu olduğu üzere T.A. hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN KONUŞMA NEYDİ?

Bodrum'da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında konuşan İngiliz ekonomist Timothy Ash, jeopolitik belirsizliklerin piyasalara etkisini değerlendirdiği sunum sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun adını aynı bağlamda kullanmıştı.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden liderlerin kişisel çıkarları ile devlet çıkarları arasındaki ilişkiye değinen Ash, bazı liderleri "sosyopat" olarak nitelendirmişti. Ash, konuşmasında eli kanlı İsrail Başbakanı katil Netanyahu ile Başkan Erdoğan'ın isimlerini art arda kullanmış, sözlerinin kayda alındığını fark edince de, "Özür dilerim, bunu söylemedim. Geri alıyorum. Video çekmeyi bırakın" sözlerini sarf etmişti.

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