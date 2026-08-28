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Gündem BBP Genel Başkanı Destici'den Netanyahu'ya sert tepki: Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı
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BBP Genel Başkanı Destici'den Netanyahu'ya sert tepki: Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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BBP Genel Başkanı Destici'den Netanyahu'ya sert tepki: Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, teröristbaşı Netanyahu’nun Türkiye’yi Suriye’nin güneyinde görmek istemedikleri açıklamasına sert tepki göstererek Ankara'nın bölgedeki politikalarının İsrail’in ya da başka ülkelerin beklentilerine göre şekillenmeyeceğini söyledi. Destici "İsrail’in hangi hayali kurduğu, hangi rüyayı gördüğü bizi ilgilendirmiyor. Bu tip durumlar için önceki nesillerin bir sözü vardır: ‘Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun bugün canlı yayında Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Türkiye'nin kendi güvenliğini ve bölgedekilerin haklarını korumaktan geri adım atmayacağının altını çizdi.

Türkiye'nin, bölgede terör yapılanmalarına izin vermemesinin, savaşlar nedeniyle yurtlarından edilen mazlumlara sahip çıkmasının ve Irak ile Suriye'de Türkmenlerin haklarını savunmasının İsrail yönetimini rahatsız ettiğini dile getiren Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalmayacağını belirtti.

BİZ İLGİLENDİREN HER DURUMA MÜDAHALE EDERİZ

Destici, Ankara'nın bölgesel politikalarının başka ülkelerin beklentilerine göre şekillenmeyeceğini, Türkiye'nin bölgesinde kendisini doğrudan ilgilendiren her meseleye müdahil olmaya devam edeceğini aktardı.

Türkiye'nin kendi güvenliğinin yanı sıra bölgede yaşanan haksızlık ve zulümlere karşı da sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Destici, "Bölgemizde bizi ilgilendiren her duruma müdahale etmeye, işlenen haksızlıkların ve suçların karşısında durmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 

Netanyahu’nun Türkiye’nin Suriye’deki varlığına ilişkin sözlerine de doğrudan yanıt veren Destici, İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik hesaplarının Ankara’nın kararlılığını değiştirmeyeceğini vurguladı. Destici, "İsrail’in hangi hayali kurduğu, hangi rüyayı gördüğü bizi ilgilendirmiyor. Bu tip durumlar için önceki nesillerin bir sözü vardır: ‘Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı’" dedi.

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