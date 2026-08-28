Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! "Şeytantepe Belgeseli"nde MASAK devrede
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şeytantepe Belgeseli" sonrasında başlayan dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında MASAK'a yazı yazarak soruşturmadaki 31 şüphelinin tüm para trafiğinin tespit edilmesini talep etti. Soruşturmanın, algı operasyonlarının finansal boyutunu ve şüphelilerin bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla derinleştirildiği bildirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının “Şeytantepe Belgeseli”ne ilişkin şikâyeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK’a yazı yazdı.
31 kişinin hesapları mercek altında
Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.
Soruşturmanın; şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturma kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.