Sokakta yürürken ölüm başına düştü! Aile kavgasında fırlatılan saksı canından etti

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan akılalmaz olay, bir aile arasındaki tartışmanın sokaktan geçen masum bir insanın ölümüyle sonuçlanmasına neden oldu.

NTV'nin haberine göre olay, 12 Temmuz'da Gaziosmanpaşa'da meydana geldi.

İsmail Turna ile kayınpederi arasında daha önceden husumet bulunduğu öne sürüldü. Turna'nın evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışmaya başladığı, gerilimin büyümesi üzerine binanın 3'üncü katından sokağa çeşitli cisimler fırlatıldığı belirtildi.

KAVGAYLA HİÇBİR İLGİSİ YOKTU

Tam bu sırada 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere sokaktan geçiyordu.

Tartışmayla hiçbir ilgisi bulunmayan Yurtdere'nin başına, 3'üncü kattan fırlatılan içi toprak dolu peynir tenekesi isabet etti.

Ağır yaralanan Yurtdere için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar meydana geldiği belirlendi.

FELÇ KALDI

Yurtdere'nin sağlık durumu yaşanan olayın ardından ağırlaştı. Oğlu Yaşar Yurtdere, babasının olay sonrasında felç kaldığını ve elini-kolunu hareket ettiremediğini anlattı.

Yurtdere, babasının yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

“Babam olay sonucu felç oldu. Elini kolunu oynatamadı. Damar tıkanıklığından dolayı 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra birkaç gün sonra zaten vefat etti.”

TABURCU EDİLDİ, 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaşar Yurtdere'nin hastanedeki tedavisi yaklaşık 15 gün sürdü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen 66 yaşındaki Yurtdere, evine döndükten yalnızca iki gün sonra hayatını kaybetti.

Böylece aile içindeki tartışmayla hiçbir bağlantısı bulunmayan Yurtdere, sokaktan geçtiği sırada başına isabet eden cisim nedeniyle başlayan 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

OĞLUNDAN TEK İSTEK: “CEZASINI ÇEKSİN”

Babasının ölümünün ardından konuşan Yurtdere'nin oğlu, olayın sorumlusunun cezalandırılmasını istedi.

“Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. Sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.” diyen Yurtdere, ailesinin yaşadığı acıyı dile getirdi.

AVUKATTAN “İNSAN ÖLDÜRME” VURGUSU

Ailenin avukatı Özlem Altun Akyol da olayın hukuki boyutuna ilişkin açıklamada bulundu.

Akyol, “Olayın faili bu eylemi gerçekleştirirken bilerek, isteyerek ve sonuçları öngörerek söz konusu eylemini gerçekleştirmiştir.” ifadelerini kullanarak eylemin insan öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Yaşar Yurtdere'nin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturmanın seyri de değişti.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İsmail Turna, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Turna, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir aile arasında başlayan tartışma böylece olayla hiçbir ilgisi bulunmayan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin ölümüyle sonuçlandı.