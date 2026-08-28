Fransa alevlere teslim oldu! Yangınların faturası dudak uçuklattı

Fransa'da temmuz ayında başlayan ve ağustos ayına kadar etkisini sürdüren büyük orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Fransız sigorta sektörünün çatı kuruluşu France Assureurs, Gironde, Landes ve Var vilayetlerinde meydana gelen yangınların ilk ekonomik bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Kuruluşun ağustos ortasına kadar sigorta şirketlerinden toplanan verilere dayanarak hazırladığı ilk değerlendirmeye göre, yangınlar nedeniyle yaklaşık 25 bin hasar dosyası açıldı.

Sigorta kapsamındaki toplam maddi zararın ise 500 milyon avroya yaklaştığı tahmin ediliyor.

21 BİN DOSYA EV VE KİŞİSEL MÜLKLER İÇİN

Yangınların vatandaşların evleri ve mülklerinde oluşturduğu tahribatın boyutu da rakamlara yansıdı.

France Assureurs verilerine göre yaklaşık 25 bin hasar dosyasının 21 binini vatandaşlara ait mülklerde meydana gelen zararlar oluşturuyor. Bu kapsama yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin geçici konaklama giderleri de dahil edildi.

Esnaf, şirketler, çiftçiler ve yerel yönetimlerin uğradığı zararlar için ise yaklaşık 3 bin dosya açıldı.

Bunların içerisinde faaliyetlerin durması veya aksaması nedeniyle oluşan ticari kayıplara ilişkin 1800'den fazla başvuru bulunuyor.

Sadece işletmelerin faaliyet kayıplarının yaklaşık 30 milyon avroya ulaştığı hesaplanıyor.

2022'NİN FATURASINI KATLADI

2026'daki yangınların ekonomik büyüklüğü, önceki büyük yangın dönemleriyle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor.

Fransa'da 2022 yazında meydana gelen orman yangınlarının ardından yaklaşık 2 bin hasar bildirimi yapılmış ve sigortalı zarar yaklaşık 80 milyon avro olarak hesaplanmıştı.

Bu yıl yalnızca Gironde, Landes ve Var'daki yangınlarda dosya sayısının yaklaşık 25 bine, tahmini sigortalı zararın ise 500 milyon avroya yaklaşması dikkat çekti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangınların en ağır sonuçlarından biri de geniş çaplı tahliyeler oldu.

Alevlerin yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine Fransa'nın güneybatısında yüz binlerce kişi geçici olarak evlerinden çıkarıldı. Fransız makamları ve sigorta kuruluşları, tahliye edilen vatandaşların barınma giderlerinin karşılanması ve hasar başvurularının yapılabilmesi için olağanüstü düzenlemeler devreye aldı.

France Assureurs, yangınların ilk günlerinde hasar bildirim süresini 31 Ağustos'a kadar uzatırken, evlerine dönmesine izin verilmeyen sigortalıların belirli şartlar altında geçici konaklama masraflarının da karşılanacağını duyurdu.

GIRONDE'DEKİ YANGIN 42 BİN HEKTARI YUTTU

Felaketin merkezlerinden biri ülkenin güneybatısındaki Gironde oldu.

Temmuz ayında başlayan dev yangın kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. Gironde'de yaklaşık 42 bin hektarlık alanın yangından etkilendiği bildirildi.

Yangının en şiddetli döneminde 3 binden fazla itfaiyeci sahada görev yaptı. Alevlerle mücadelede gönüllüler, askerler ve hava araçları da kullanıldı.

Gironde'deki felaketin boyutu öylesine büyüdü ki yangın, Fransa'nın son onlarca yılda karşı karşıya kaldığı en büyük orman yangınlarından biri olarak değerlendirildi.

Ülke genelinde ise 2026'da yangınlardan etkilenen alanın 117 bin hektarın üzerine çıktığı bildirildi.

4 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın 2026 yangın sezonunda yalnızca ormanlar ve yerleşim alanları zarar görmedi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki yangınlarla bağlantılı olaylarda 4 itfaiyeci hayatını kaybetti. Yangınların özellikle aşırı sıcaklık, kuraklık ve kuvvetli rüzgârla birleşmesi söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

HASAR 500 MİLYON AVROYU DA AŞABİLİR

Açıklanan rakamların nihai bilanço olmadığına dikkat çekiliyor.

France Assureurs, yaklaşık 500 milyon avroluk rakamın ağustos ortasına kadar elde edilen veriler üzerinden hesaplandığını bildirdi. Sigortalıların hasar bildirimlerini 31 Ağustos'a kadar yapabilmesi nedeniyle dosya sayısının ve toplam maliyetin önümüzdeki dönemde değişebileceği belirtiliyor.

2026 yangınları böylece yalnızca Fransa'nın orman varlığı açısından değil, sigorta sektörü ve bölge ekonomileri bakımından da son yılların en ağır felaketlerinden biri haline geldi.